消委會．花生堅果｜營養素測試：花生平均總脂肪含量最低　合桃奧米加-3脂肪酸含量最豐富 (12:27)

花生、堅果種類繁多，想吃得健康，不妨比較其營養素含量。消委會測試33款堅果食品，包括杏仁、腰果、花生、開心果、合桃（又稱核桃）和雜錦堅果，各類樣本的平均營養素含量中，以花生平均總脂肪含量最低，合桃的平均奧米加-3脂肪酸含量最豐富，杏仁平均纖維含量則最高。消委會提醒，雖然堅果食品大部分脂肪都是「好」脂肪，適量攝入對身體有益，惟進食過量亦會導致肥胖超重等健康風險，因此須控制食量。［九成半花生堅果高脂 3款花生高脂高鈉 1款杏仁高脂高糖］
花生堅果營養素含量測試比較（每100克計，排名由高至低）
總脂肪：合桃62.2克、雜錦堅果53.7克、開心果50.5克、杏仁46.6克、腰果41.8克、花生39.8克
不飽和脂肪酸：合桃55.9克、雜錦堅果45.7克、開心果43克、杏仁42克、腰果33.4克、花生31.4克
奧米加-3脂肪酸：合桃7258毫克、雜錦堅果708毫克、開心果190毫克、腰果150毫克、花生60毫克、杏仁28毫克
膳食纖維：杏仁10.1克、開心果9.5克、花生8.2克、雜錦堅果7.6克、合桃7克、腰果4.9克
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