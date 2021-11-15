消委會．花生堅果｜營養素測試：花生平均總脂肪含量最低　合桃奧米加-3脂肪酸含量最豐富 (12:27)

花生堅果營養素含量測試比較（每100克計，排名由高至低）

總脂肪：合桃62.2克、雜錦堅果53.7克、開心果50.5克、杏仁46.6克、腰果41.8克、花生39.8克

不飽和脂肪酸：合桃55.9克、雜錦堅果45.7克、開心果43克、杏仁42克、腰果33.4克、花生31.4克

奧米加-3脂肪酸：合桃7258毫克、雜錦堅果708毫克、開心果190毫克、腰果150毫克、花生60毫克、杏仁28毫克

膳食纖維：杏仁10.1克、開心果9.5克、花生8.2克、雜錦堅果7.6克、合桃7克、腰果4.9克

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