消委會．5G服務Q&A｜5G穿透力較遜色但質素較4G佳　兩者使用數據量相同【附選擇5G月費計劃須知】 (13:56)

問：5G與4G服務的分別？

答：5G傳輸速度較4G快5至10倍，4G網絡時延約20至40毫秒，5G則可低至約10至20毫秒；5G適合用於直播和實時通訊，畫面「窒格」的情況較少。

問：5G穿透力較4G差？

答：5G的頻率較4G高，波長較短，穿透力較4G遜色，相信網絡商將增強訊號發送能力，以改善用戶在家中使用5G服務的體驗。不過，本港現採取非獨立組網式提供5G服務，在4G的覆蓋範圍加上5G覆蓋，故5G通訊質素理應較4G更佳。當5G訊號較弱，手機會自動轉用4G。

問：5G服務網絡較穩定？

答：用戶須留意其電話設定是否「只接收5G」，當沒有訊號或訊號微弱時，手機會按設定放棄尋找4G或3G訊號，尋找和轉換期間可能出現短暫斷線。

問：5G服務耗用較多數據？

答：若使用相同的應用程式、下載相同的相片、發送相同的電郵，使用的數據量一樣。

選擇5G月費計劃注意事項：

．應了解5G手機型號是否支援網絡服務供應商所提供的5G網絡

．部分5G手機可放置多於一張SIM卡，應了解所有SIM卡卡槽是否可同時支援5G網絡；或當手機使用的所有SIM卡均處於啟動狀態時，手機的5G通訊會否受到限制

．選擇共享計劃時，宜按每名家庭成員的需要；只有共享計劃的主登記人才可更改或終止合約

．供應商會以禮品、月費回贈等優惠等招徠，消費者要留意是否設有條款限制

．若透過電話、街站或非官方渠道登記月費服務，應要求商戶盡快提供書面合約，並為所有口頭承諾錄音或作書面確認；如發現商戶提供的書面合約與登記時銷售員的承諾有所出入，應即時向商戶反映

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