消委會．拖鞋｜逾半拖鞋濕地防滑表現欠佳　最貴520元「Pansy」僅獲3分　10元「自家製作」膠拖有4.5分 (12:39)

消委會是次測試20款塑膠拖鞋及10款非全塑膠拖鞋。是次測試參考製鞋業就一般鞋具所訂立的防滑效能要求，鞋底腳前掌及腳跟位置的摩擦系數應達0.3或以上。

測試結果顯示，在濕滑地面上，16款樣本的表現欠佳，當中2款樣本Sport交叉塑膠拖鞋及「Lucky Original」的表現最差，在4種濕滑的測試地面上所得的摩擦系數只有0.14至0.29，低於參考值0.3。

至於在乾燥地面的測試，26款樣本在4種測試地面上的防滑表現理想，其摩擦系數均達0.3或以上，其餘4款樣本於瓷磚、木地板及／或膠地板上的摩擦系數未達 0.3。

消委會指出，今次測試的樣本售價差異大，介乎10元至520元，測試結果顯示，售價最低的「自家製作」的10元膠拖鞋總評獲4.5分，相反售價最高的Pansy 室內拖鞋樣本僅獲3分，顯示價格與產品的防滑表現沒有必然關係。

消委會提醒，消費者選購拖鞋時，不宜盡信產品的「防滑」、「止滑」聲稱，應仔細選擇有較佳防滑效果的鞋底物料及坑紋設計的款式。

兩款樣本在黏土磚、瓷磚、木地板及膠地板濕滑地面測試表現欠佳︰

牌子及產品名稱／大約零售價／聲稱產地／總評分（5分最高）

‧Sport 交叉塑膠拖鞋 2388 YS-069／$12／中國／2.5分

‧Lucky Original Slipper Man P71／$179／日本／2分

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