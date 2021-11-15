消委會．鑄鐵鍋｜Bruno釋出致癌重金屬砷超標16倍　Lodge釋出鐵超標54倍　4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標【短片】 (11:57)

消委會公布，Bruno琺瑯塗層鑄鐵鍋樣本檢出致癌重金屬砷的釋出量，超出標準所訂的上限16倍；Lodge無琺瑯塗層鑄鐵鍋樣本檢出的鐵釋出量，超出歐洲委員會指引上限54倍。消委會共測試7款鑄鐵鍋，有4款樣本檢出不同金屬（鈷、鋰、鋁、砷、鎘、鐵、鉻、錳或釩）釋出量，超出國際標準或歐洲委員會所訂的上限。消委會表示，有關測試結果已交海關跟進。
在有琺瑯塗層5款樣本的測試中，將酸性模擬食物（3%醋酸）放入樣本，置於攝氏95度的高溫環境下2小時，發現有兩款樣本的金屬釋出量超出國際標準上限，Bruno及Vermicular分別檢出4種及2種金屬的釋出量超出標準所訂的上限。其中Bruno琺瑯塗層鑄鐵鍋檢出致癌重金屬砷的釋出量，超出標準所訂的上限16倍。
而無琺瑯塗層樣本的測試，將酸性模擬食物（0.5%檸檬酸）放入2款樣本中，置於攝氏100的高溫環境下2小時，結果顯示兩款的金屬釋出量均超出國際標準上限。其中Lodge無琺瑯塗層鑄鐵鍋檢出的鐵釋出量，超出歐洲委員會指引上限54倍。
4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標（牌子及型號或產品名稱／大約售價／聲稱來源地／金屬釋出量或含量測試評分／總評）
琺瑯塗層鑄鐵鍋
Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm (米黃) (NBG22R)／$2580／日本／2／2.5
Bruno Enameled Cast Iron Pot (BZK-FLG01-RD)／$798／中國／1.5／2
無琺瑯塗層鑄鐵鍋
柳宗理Tekki南部鐵器雙耳深鍋／$1950／日本／2.5／3
Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven／$1788／美國／1.5／2
消委會．鑄鐵鍋 相關報道：
3款鑄鐵鍋整體表現較佳 Le Creuset、Staub、Lagostina樣本通過金屬釋出量測試
消委會 其他報道：
花生堅果｜九成半花生堅果高脂 3款花生高脂高鈉 1款杏仁高脂高糖
花生堅果｜營養素測試：花生平均總脂肪含量最低 合桃奧米加-3脂肪酸含量最豐富
拖鞋｜逾半拖鞋濕地防滑表現欠佳 最貴520元「Pansy」僅獲3分 10元「自家製作」膠拖有4.5分
$100以下膠拖鞋｜消委會推介6款 乾濕地防跣度不俗【附名單】