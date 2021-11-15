消委會．鑄鐵鍋｜Bruno釋出致癌重金屬砷超標16倍　Lodge釋出鐵超標54倍　4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標【短片】 (11:57)

在有琺瑯塗層5款樣本的測試中，將酸性模擬食物（3%醋酸）放入樣本，置於攝氏95度的高溫環境下2小時，發現有兩款樣本的金屬釋出量超出國際標準上限，Bruno及Vermicular分別檢出4種及2種金屬的釋出量超出標準所訂的上限。其中Bruno琺瑯塗層鑄鐵鍋檢出致癌重金屬砷的釋出量，超出標準所訂的上限16倍。

而無琺瑯塗層樣本的測試，將酸性模擬食物（0.5%檸檬酸）放入2款樣本中，置於攝氏100的高溫環境下2小時，結果顯示兩款的金屬釋出量均超出國際標準上限。其中Lodge無琺瑯塗層鑄鐵鍋檢出的鐵釋出量，超出歐洲委員會指引上限54倍。

4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標（牌子及型號或產品名稱／大約售價／聲稱來源地／金屬釋出量或含量測試評分／總評）

琺瑯塗層鑄鐵鍋

Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm (米黃) (NBG22R)／$2580／日本／2／2.5

Bruno Enameled Cast Iron Pot (BZK-FLG01-RD)／$798／中國／1.5／2

無琺瑯塗層鑄鐵鍋

柳宗理Tekki南部鐵器雙耳深鍋／$1950／日本／2.5／3

Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven／$1788／美國／1.5／2

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