消委會．花生堅果｜九成半花生堅果高脂　3款花生高脂高鈉　1款杏仁高脂高糖 (11:01)

花生和堅果一向被視為健康小食，適量食用有助降低膽固醇、促進心臟和腸道健康。消委會（消費者委員會）測試33款花生和堅果食品，結果發現逾九成半（32款）樣本屬「高脂」（每100克超過20克總脂肪）。另外，5款樣本達食物安全中心的「高糖」（每100克固體食物超過15克糖）或「高鈉」（每100克固體食物超過600毫克鈉）食物參考水平，當中4款樣本同時屬「高脂」。消委會提醒市民，宜選購無添加油、糖或鹽的花生和堅果，並須控制食量，注意其脂肪含量，以免因進食過量而導致肥胖超重等健康風險。［營養素測試：花生平均總脂肪含量最低 合桃奧米加-3脂肪酸含量最豐富］
3款花生屬高脂兼高鈉（牌子及產品名稱／聲稱來源地／大約零售價／測試總脂肪含量／測試鈉含量／總評）
欣和黃飛紅麻辣花生／中國／$15.9／47.5克／876毫克／4.5
大哥燒烤味花生豆／泰國／$9.9／27.5克／747毫克／4
時興隆金龜嘜萬里脆花生／印尼／$25.9／36.9克／895毫克／3.5
1款杏仁屬高脂兼高糖（牌子及產品名稱／聲稱來源地／大約零售價／測試總脂肪含量／測試糖含量／總評）
Tom's Farm 1982 Dry Roasted Wasabi Almond／韓國／$48／42.5克／17.8克／4
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