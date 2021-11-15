強制檢測｜青衣藍澄灣等6地點納強檢【附名單】 (08:22)

政府昨晚（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將涉及潛伏期曾在港逗留的一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案曾身處的6個指明地方，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月16日或之前接受檢測：
．青衣青衣路1號藍澄灣5座（10月23日至11月14日逗留逾兩小時）
．大角嘴海庭道18號奧海城2期地下G1及G10號舖Market Place by Jasons（11月9日中午12時至下午4時）
．中環民光街中環六號碼頭（10月26日晚上7時至10時）
．大嶼山梅窩梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭（10月26日晚上7時至10時）
．大角嘴海帆道11號凱帆薈5樓2號舖學之園幼稚園（凱帆薈）（10月22日至11月13日期間逗留逾兩小時）
．大角嘴海帆道11號凱帆薈6樓2B室壽星宮（10月22日至11月13日期間逗留逾兩小時）
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