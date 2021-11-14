世界糖尿病日｜糖尿病人也可吃甜？分配醣質攝取量助控血糖【附糖尿飲食原則與食譜及示範影片連結】 (13:04)

什麼是醣質？

醣質又稱碳水化合物，除見於砂糖與蜜糖外，亦見於穀物類、根莖類蔬菜和乾豆的澱粉質、水果的果糖和牛奶的乳糖，其攝取量會影響血糖水平。

衛生防護中心提供多款糖尿病人適用的食譜供市民參考，款式涵蓋湯水、蔬菜、肉類、海鮮、小食和甜品等，每個食譜均備有粵語、英語、泰語及印尼語的烹調示範短片、材料表及營養分析。

糖尿病人適用食譜及示範影片連結（如要觀看英語示範短片，可於進入網頁後點選右上角的「EN」按鈕，再揀選相關菜式的片段）

營養師健康食譜｜蘑菇焗雞【短片】

糖尿病人應遵從的飲食原則：

．依照「健康飲食金字塔」的建議比例進食

．均衡飲食，定時定量，以「少食多餐」為原則，有助穩定血糖

．避免在同一餐中吃得過飽或過少。如有需要，可在兩餐之間加入一至兩件健康小食

．注意營養均衡，多吃高纖維食物，例如蔬菜、水果、全麥麵包、糙米

．選用健康的烹調方法，如蒸、煮、烚

．減少進食高脂肪食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿

．避免進食高糖分食物。愛吃甜食者可使用代糖調味；減少以生粉「打芡」，並避免用芡汁拌飯

．減少進食加工及醃製的食物

．留意營養資料標籤中的脂肪、鈉（或鹽）和糖含量，選擇低脂、低鈉和低糖食物，並採用低脂烹調方法

資料來源：衛生防護中心