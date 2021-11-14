好去處｜與Kakao Friends@荷里活廣場、《反斗奇兵3》勞蘇@新都會廣場、蠟筆小新@新都城中心度聖誕 (16:28)

⬤荷里活廣場：Kakao Friends聖誕夢幻樂園

即日至明年1月2日，鑽石山荷里活廣場商場中庭變成「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，是全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，設有「Ryan飛越海盜船」和「Apeach彈彈咖啡杯」兩大玩樂主題區。相關報道：Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場 必玩Ryan海盜船 打卡掃精品

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

交通：港鐵鑽石山站C1及C2出口

⬤葵芳新都會廣場：勞蘇聖誕草莓工場

若是《反斗奇兵3》卡通人物「勞蘇」（Lotso）粉絲，便不可錯過新都會廣場以勞蘇為主題的打卡佈置。場內有3米高勞蘇裝置、逾5米高「勞蘇光影聖誕樹」、9米長「毛茸茸長廊」等裝飾。相關報道：勞蘇聖誕草莓工場@葵芳新都會廣場 Lotso毛茸茸長廊+勞蘇光影聖誕樹6大打卡位

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵芳新都會廣場L3-L4露天廣場

交通：港鐵葵芳站D及E出口

⬤將軍澳新都城中心：蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣

本地創作品牌Chocolate Rain與蠟筆小新首次合作，帶大家「到訪」日本6大名勝，包括富士山、滑雪天堂札幌、童話世界白川鄉等。相關報道：蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心 6大打卡位+期間限定店

蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都城中心2期L1天幕廣場

交通：港鐵寶琳站A1／A2／B1出口

⬤沙田新城市廣場：「Sweetmas Carnival & Market」歐陸聖誕甜蜜嘉年華

沙田新城市廣場的聖誕嘉年華把遊樂設施變成童話風打卡專區，例如有「玫瑰星球旋轉木馬」及「雲間摩天輪」，讓人恍如置身歐洲經典聖誕市集。相關報道：聖誕嘉年華@沙田新城市：遊樂場打卡專區+糖果主題攤位遊戲+甜品控美食市集

歐陸聖誕甜蜜嘉年華＋Sweetmas美食市集

日期：即日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓形獻技場、一期一樓東翼及三期三樓

交通：港鐵沙田站A3出口

⬤西九文化區

西九文化區的M+博物館現已開幕，首12個月市民可免費入場。參觀後，可到西九文化區海濱長廊餐廳「醫肚」，該處亦是觀賞日落的好地方。

M+博物館

開放時間：上午10時至晚上6時（星期二至六）／上午10時至晚上10時（星期五）＊周一暫停開放

交通：可參閱M+博物館公共交通路線一覽【附班次資料】

相關報道：西九文化區一日Chill遊 美食、打卡位、景點推介【短片】