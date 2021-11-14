鳳園蝴蝶保育區漫遊　近距離觀賞8種本地蝴蝶【短片．附蝴蝶資料連結】 (12:28)

秋高氣爽，是接觸大自然的時機。位於大埔市郊的鳳園蝴蝶保育區，吸引不少生態攝影發燒友，在這個「蝴蝶聖地」捕捉蝴蝶最美一瞬。明報電子平台組記者於10月31日參觀保育區，近距離觀賞青斑蝶、玉斑鳳蝶、藍點紫斑蝶、黑脈蛺蝶、蛇眼蛺蝶、斜斑彩灰蝶、燕鳳蝶及咖灰蝶共8種本地蝴蝶，將蝴蝶美態盡收眼底。
觀蝶最佳時間？
．春季及秋季
．一般在陽光充沛的上午，可欣賞到蝴蝶訪花
環保協進會鳳園蝴蝶保育區助理項目經理（自然保育）陳嘉宏表示，不同種類及大小的蝴蝶各有所好，體型較大的蝴蝶如鳳蝶喜歡吸食較大的花朵，細小的灰蝶則對小型花朵較有興趣，因此鳳園種植了多種不同的蜜源植物，在不同季節為各類蝴蝶提供食物。其中，裳鳳蝶及燕鳳蝶為鳳園的「明星蝴蝶」，均被列為具保育關注的蝶種。
裳鳳蝶
．大型鳳蝶，擁有鮮黃色後翅
．時常盤旋飛行，十分注目且易於觀察
．幼蟲期要取食特定的寄主植物印度馬兜鈴，屬受保護的本地原生植物
燕鳳蝶
．本地最細小的鳳蝶
．如燕子般有長長翅尾，以及部分透明的前翅，十分獨特
．幼蟲期要取食特定寄主植物寬藥青藤，屬受保護的本地原生植物
保育區的蝴蝶品種超過200種，佔全港總數約八成。為吸引更多人了解園區生態，保育區會定期舉辦導賞團，讓參觀市民更了解保育區的生態環境，有興趣市民可瀏覽鳳園蝴蝶保育區facebook。
想更了解個別蝴蝶品種：
青斑蝶、玉斑鳳蝶、藍點紫斑蝶、黑脈蛺蝶、蛇眼蛺蝶、斜斑彩灰蝶、燕鳳蝶、咖灰蝶
蝴蝶 實用資訊：
蝴蝶小圖鑑：金裳鳳蝶有毒、咖灰蝶非常罕見、紅鋸蛺蝶全年可見、青斑蝶或有香味
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