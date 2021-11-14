鳳園蝴蝶保育區漫遊　近距離觀賞8種本地蝴蝶【短片．附蝴蝶資料連結】 (12:28)

觀蝶最佳時間？

．春季及秋季

．一般在陽光充沛的上午，可欣賞到蝴蝶訪花

環保協進會鳳園蝴蝶保育區助理項目經理（自然保育）陳嘉宏表示，不同種類及大小的蝴蝶各有所好，體型較大的蝴蝶如鳳蝶喜歡吸食較大的花朵，細小的灰蝶則對小型花朵較有興趣，因此鳳園種植了多種不同的蜜源植物，在不同季節為各類蝴蝶提供食物。其中，裳鳳蝶及燕鳳蝶為鳳園的「明星蝴蝶」，均被列為具保育關注的蝶種。

裳鳳蝶

．大型鳳蝶，擁有鮮黃色後翅

．時常盤旋飛行，十分注目且易於觀察

．幼蟲期要取食特定的寄主植物印度馬兜鈴，屬受保護的本地原生植物

燕鳳蝶

．本地最細小的鳳蝶

．如燕子般有長長翅尾，以及部分透明的前翅，十分獨特

．幼蟲期要取食特定寄主植物寬藥青藤，屬受保護的本地原生植物

保育區的蝴蝶品種超過200種，佔全港總數約八成。為吸引更多人了解園區生態，保育區會定期舉辦導賞團，讓參觀市民更了解保育區的生態環境，有興趣市民可瀏覽鳳園蝴蝶保育區facebook。

想更了解個別蝴蝶品種：

青斑蝶、玉斑鳳蝶、藍點紫斑蝶、黑脈蛺蝶、蛇眼蛺蝶、斜斑彩灰蝶、燕鳳蝶、咖灰蝶

蝴蝶 實用資訊：

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