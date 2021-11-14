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鳳園蝴蝶保育區漫遊　近距離觀賞8種本地蝴蝶【短片．附蝴蝶資料連結】 (12:28)

秋高氣爽，是接觸大自然的時機。位於大埔市郊的鳳園蝴蝶保育區，吸引不少生態攝影發燒友，在這個「蝴蝶聖地」捕捉蝴蝶最美一瞬。明報電子平台組記者於10月31日參觀保育區，近距離觀賞青斑蝶、玉斑鳳蝶、藍點紫斑蝶、黑脈蛺蝶、蛇眼蛺蝶、斜斑彩灰蝶、燕鳳蝶及咖灰蝶共8種本地蝴蝶，將蝴蝶美態盡收眼底。

觀蝶最佳時間？

．春季及秋季

．一般在陽光充沛的上午，可欣賞到蝴蝶訪花

環保協進會鳳園蝴蝶保育區助理項目經理（自然保育）陳嘉宏表示，不同種類及大小的蝴蝶各有所好，體型較大的蝴蝶如鳳蝶喜歡吸食較大的花朵，細小的灰蝶則對小型花朵較有興趣，因此鳳園種植了多種不同的蜜源植物，在不同季節為各類蝴蝶提供食物。其中，裳鳳蝶及燕鳳蝶為鳳園的「明星蝴蝶」，均被列為具保育關注的蝶種。

裳鳳蝶

．大型鳳蝶，擁有鮮黃色後翅

．時常盤旋飛行，十分注目且易於觀察

．幼蟲期要取食特定的寄主植物印度馬兜鈴，屬受保護的本地原生植物

燕鳳蝶

．本地最細小的鳳蝶

．如燕子般有長長翅尾，以及部分透明的前翅，十分獨特

．幼蟲期要取食特定寄主植物寬藥青藤，屬受保護的本地原生植物

保育區的蝴蝶品種超過200種，佔全港總數約八成。為吸引更多人了解園區生態，保育區會定期舉辦導賞團，讓參觀市民更了解保育區的生態環境，有興趣市民可瀏覽鳳園蝴蝶保育區facebook

想更了解個別蝴蝶品種：

青斑蝶玉斑鳳蝶藍點紫斑蝶黑脈蛺蝶蛇眼蛺蝶斜斑彩灰蝶燕鳳蝶咖灰蝶

蝴蝶 實用資訊：

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