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消費券第三期｜八達通最早12月16日領第三期券　11月30日前須滿4000元合資格消費 (23:19)

政府電子消費券的首兩期已發放，以八達通登記的市民尚有第三期消費券1000元未發放。不過要領取第三期消費券，市民必須先以登記領券的八達通累積滿4000元「合資格消費」，亦要留意以下重要日期及事項。

Q：何時可最早領取第三期消費券？

A：於7月4日至7月17日完成電子登記的市民，領第三期消費券日程如下：

．如要最早領券，市民須於2021年11月30日前累積滿4000元合資格消費，2021年12月16日可領第三期消費券。

．2021年12月31日前累積滿4000元合資格消費，2022年1月16日可領。

．2022年1月31日前累積滿4000元合資格消費，2022年2月16日可領。

．2022年2月28日前累積滿4000元合資格消費，2022年3月16日可領。

八達通如何領券？想盡早拎第三期留意一日期【短片】

Q：如何查詢已累積的合資格消費？

A：市民可在八達通App、八達通網站（voucher.octopus.com.hk）或致電八達通客戶服務熱線（2969 5500）查詢相關紀錄。

用八達通想拎第三期消費券須累積「合資格消費」 查閱「合資格消費」紀錄教學

Q：何謂「合資格消費」？

A：政府在消費券官方網站列出消費券不適用交易類別，八達通不會將這些交易計算入「合資格消費」的累積總額。

消費券適用及不適用交易類別

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