強制檢測｜11地點納強制檢測【附名單】 (21:22)

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月14日或之前接受檢測：

．東涌文東路55號文東路公園（10月25日下午6時至下午10時或10月26日中午12時至下午5時）

．尖沙嘴廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖芝樂坊餐廳（10月26日下午7時至下午10時）

．東涌達東道20號東薈城名店倉2樓243號舖太平洋咖啡（10月26日中午12時至下午4時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人10月30日至11月12日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月14日或之前接受強制檢測：

．薄扶林薄扶林道162號德瑞國際學校（幼稚園部）

．元朗公園南路26號保良局羅氏信託學校

．沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

．秀茂坪寶達邨達欣樓地下B&C翼香港學生輔助會寶達幼兒園

．旺角砵蘭街387號2-3樓香港保護兒童會-童樂居

．堅尼地城卑路乍街97號地下G01號舖及1樓101號舖弘立幼稚園

任何人10月30日至11月12日曾就讀下列指明學校的指明級別，以及曾任教該等學生的教師，須於11月14日或之前接受強制檢測：

．天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

．沙田新翠邨第一號校舍循理會白普理基金循理小學四年級