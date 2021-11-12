賞花｜動植物公園11月開花植物：巴西野牡丹、扭肚藤、二喬木蘭【短片】 (11:15)

巴西野牡丹──屬於野牡丹科植物，花色呈鮮紫色，中心的花蕊則為白色，形狀像有關節的倒勾。巴西野牡丹屬常綠灌木，花期較長，除嚴冬外幾乎全年可以開花。

扭肚藤──屬於木犀科的木質攀援植物。白色花朵帶有如茉莉花的香味，在夏秋季節開花。「扭肚」這名字起源在古時民間傳說，聲稱可紓緩肚痛。

二喬木蘭──屬於木蘭科的落葉喬木，由白玉蘭及紫玉蘭雜交而成的品種。二喬木蘭花朵偏大，花色呈淡粉紫紅色至紫紅色，花瓣內則呈白色。花期一般在早春，但可能受氣候變化影響改變花期，有植株會出現提早開花的現象。

市民亦可在歌和老街公園（近人工湖旁）及大埔海濱公園（近自然生態花園及香草園），看見巴西野牡丹和二喬木蘭的蹤影。

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