強制檢測｜8校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:58)

政府今晚（11日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將8間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人10月29日至11月11日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月13日或之前接受強制檢測：
．沙田樂景街2-18號銀禧薈7樓701號舖心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（沙田校園）
．屯門鄉事會路94-110號康利中心地下入口及1樓全層珈琳幼稚園（屯門分校）
．元朗泰祥街14號盛發大廈地下（部分）及1樓德怡國際幼稚園╱幼兒園（元朗）
．荃灣福來邨永康樓地下福來邨錦全幼稚園
．鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園
．將軍澳陶樂路9號將軍澳培智學校
．元朗水邊圍邨疊水樓地下2室協康會水邊圍中心
任何人10月29日至11月11日曾就讀下列指明學校的指明級別，以及曾任教該等學生的教師，須於11月13日或之前接受強制檢測：
．九龍塘義德道23號畢架山小學五年級
新冠肺炎 相關報道：
港增5確診全屬輸入 涉機組人員帶變種病毒 愉景灣國際學校停課
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介