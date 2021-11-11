強制檢測｜8校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:58)

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人10月29日至11月11日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月13日或之前接受強制檢測：

．沙田樂景街2-18號銀禧薈7樓701號舖心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（沙田校園）

．屯門鄉事會路94-110號康利中心地下入口及1樓全層珈琳幼稚園（屯門分校）

．元朗泰祥街14號盛發大廈地下（部分）及1樓德怡國際幼稚園╱幼兒園（元朗）

．荃灣福來邨永康樓地下福來邨錦全幼稚園

．鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園

．將軍澳陶樂路9號將軍澳培智學校

．元朗水邊圍邨疊水樓地下2室協康會水邊圍中心

任何人10月29日至11月11日曾就讀下列指明學校的指明級別，以及曾任教該等學生的教師，須於11月13日或之前接受強制檢測：

．九龍塘義德道23號畢架山小學五年級

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