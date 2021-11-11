M+博物館｜M+博物館公共交通路線一覽【附班次資料】 (17:01)

西九文化區M+博物館周五（12日）開幕，運輸署提醒前往參觀的市民，可選乘下列公共運輸服務前往M+博物館。
需步行往返M+博物館的公共運輸服務：
．港鐵至九龍站（E出口）或柯士甸站（D出口）
．途經西區海底隧道的20多條隧巴路線（於西區海底隧道收費廣場巴士站上落）
．以九龍站公共運輸交匯處為總站的6條專營巴士路線（九巴8、11、203E、215X、281A及296D號線），或3條專線小巴路線（26D、74D及77M號線）（於雅翔道或柯士甸道西中途站上落）
以九龍站公共運輸交匯處為總站，並途經西九文化區博物館道M+博物館的公共運輸服務：
|路線
|目的地
|服務時間
|班次（分鐘）
|九巴296D號線
|往返將軍澳（尚德）
|開幕日（11月12日）
|
20 – 25
15 – 20
|逢周六、日及公眾假期
|
20
15 – 25
|西九文化區特別接駁專線小巴26D及74D號線
|往返西九文化區（經雅翔道近九龍站E出口）
|逢周五、六、日及公眾假期
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10（合併班次）
|專線小巴77M號線
|往返尖沙嘴東（近港鐵尖東站）
|
逢周五、六、日及公眾假期
|
10 – 12
|專線小巴26號線
|往土瓜灣方向
|每日服務
|
16 – 20
|專線小巴74／74S號線
|往旺角／何文田山方向
|每日服務
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6 – 13
試辦形式的「水上的士」渡輪服務：
．中環－西九－尖東－中環路線：11月12日，以及11月14日起逢星期日及公眾假期，下午1時30分及2時40分由中環開出兩航班，經西九文化區到尖東，然後返回中環