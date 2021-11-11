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M+博物館｜M+博物館公共交通路線一覽【附班次資料】 (17:01)

西九文化區M+博物館周五（12日）開幕，運輸署提醒前往參觀的市民，可選乘下列公共運輸服務前往M+博物館。

步行往返M+博物館的公共運輸服務：

港鐵至九龍站（E出口）或柯士甸站（D出口）

．途經西區海底隧道的20多條隧巴路線（於西區海底隧道收費廣場巴士站上落）

．以九龍站公共運輸交匯處為總站的6條專營巴士路線（九巴8、11、203E、215X、281A及296D號線），或3條專線小巴路線（26D、74D及77M號線）（於雅翔道或柯士甸道西中途站上落）

以九龍站公共運輸交匯處為總站，並途經西九文化區博物館道M+博物館的公共運輸服務：

路線 目的地 服務時間 班次（分鐘）
九巴296D號線 往返將軍澳（尚德） 開幕日（11月12日）
  • 09:05 – 17:55 （九龍站方向）
  • 10:20 – 21:55 （將軍澳方向）

20 – 25

15 – 20

逢周六、日及公眾假期
  • 09:00 – 17:40 （九龍站方向）
  • 10:20 – 19:40 （將軍澳方向）

20

15 – 25

西九文化區特別接駁專線小巴26D及74D號線 往返西九文化區（經雅翔道近九龍站E出口） 逢周五、六、日及公眾假期
  • 10:00 – 20:00
  

 

10（合併班次）

 

專線小巴77M號線 往返尖沙嘴東（近港鐵尖東站）

 

逢周五、六、日及公眾假期

  • 11:00 – 19:00

     

     

10 – 12

 

專線小巴26號線 往土瓜灣方向 每日服務
  • 06:00 – 23:30
  

 

16 – 20

 

專線小巴74／74S號線 往旺角／何文田山方向 每日服務
  • 06:15 – 23:00
  

 

6 – 13

 

試辦形式的「水上的士」渡輪服務：

．中環－西九－尖東－中環路線：11月12日，以及11月14日起逢星期日及公眾假期，下午1時30分及2時40分由中環開出兩航班，經西九文化區到尖東，然後返回中環

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