強制檢測｜4人初步確診包括兩國泰機師　29地點納強檢【附名單】 (08:56)

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於11月11日或之前接受強制檢測：

潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

．中環金融街8號國際金融中心1樓1015號舖Pret A Manger（11月8日下午1時至6時）

．金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處（10月19日下午2時至6時或11月8日中午12時至下午3時）

．灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處（10月28日上午10時至下午3時）

．大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102，8T005A及8T005號舖麥當勞（10月23日上午11時至下午2時或10月31日上午2時至6時）

．金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖麥當勞（10月19日下午2時至6時）

．大嶼山愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下G12號舖Cali-Mex Bar & Grill（10月18日下午5時至9時）

．銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）

．尖沙嘴廣東道13號海港城香港港威酒店（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）

．曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開往東涌站巴士總站的DB01R號線巴士（11月8日上午8時至中午12時）

．中環三號碼頭或大嶼山愉景灣碼頭（10月29日下午5時至7時、10月29日下午11時至11時59分、10月30日凌晨零時至上午2時或11月8日下午2時至5時）

．大嶼山愉景灣國際學校（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）

．大嶼山愉景灣國際學校幼稚園（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）

．大嶼山東涌文東路55號文東路公園（10月25日下午6時至10時或10月26日中午12時至下午5時）

．將軍澳毓雅里寶翠公園（10月30日下午4時至10時）

．尖沙嘴廣東道25號海港城港威商場地下G102號舖芝樂坊餐廳（10月26日下午7時至10時）

．大嶼山東涌達東道20號東薈城名店倉2樓243號舖太平洋咖啡（10月26日中午12時至4時）

．尖沙嘴廣東道30號新港中心G38B，C，D及139B，C，F號舖H&M（10月28日上午11時至下午3時）

．尖沙嘴漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康（10月29日下午1時至4時）

．尖沙嘴彌敦道63號國際廣場G3A-G3C及UG3-UG4號舖Marks & Spencer（10月29日下午1時至4時）

．尖沙嘴廣東道30號新港中心3樓306舖鼎泰豐（10月28日下午8時至11時或11月8日中午12時至下午3時）

．尖沙嘴梳士巴利道3號星光行東翼2樓潮庭（11月8日下午7時至11時）

．尖沙嘴廣東道30號新港中心3樓302號舖CoCo壹番屋（11月7日中午12時至下午2時）

．香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園（11月7日下午2時至7時）

．尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包（11月6日中午12時至下午6時）

．尖沙嘴海港城太平洋會3樓紫荊閣（11月5日下午6時至11時59分）

．尖沙嘴海港城太平洋會1樓（11月4日中午12時至下午4時）

．尖沙嘴梳士巴利道18號K11人文購物藝術館（11月4日下午3時至10時）

．銅鑼灣高士威道18號高威樓地舖大生生活超市（11月8日上午10時至下午2時）

．香港仔黃竹坑道108號黃竹坑遊樂場（11月8日下午5時至9時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人10月27日至11月9日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月11日或之前接受強制檢測：

．灣仔春園街77號竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園

．九龍塘聯合道300號夾層及1樓Kowloon Baptist Church Kindergarten

．元朗丈量約份第115約南邊圍地段239號地下╱丈量約份第115約地段第102號A分段第1小分段地下遵道幼稚園

．沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

．灣仔謝斐道158-172號及菲林明道20號東基大廈地下至1樓A-C號舖東華三院灣仔幼稚園

．天水圍天耀邨耀澤樓地下A及B翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

任何人10月27日至11月9日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月11日或之前接受強制檢測：

．九龍塘義德道23號畢架山小學一年級

．北角寶馬山校園徑1號漢基國際學校學前班

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