亨氏推全球首款火星版茄汁　前太空人11月10日試食 (16:30)

亨氏披露，製造火星版茄汁的番茄，是由14名天體生物學家，在佛羅里達理工學院（Florida Institute of Technology）艾德靈太空研究所（Aldrin Space Institute）研究9個月，使用與火星相似的水、土壤、溫度種植而成。

火星版茄汁與一般的茄汁味道有何分別？研究團隊與美國太空總署（NASA）前太空人Mike Massimino，將於美國時間東岸時間周三（10日）上午10時（香港時間周三晚上11時）試食，亨氏將於社交平台Twitter及Instagram播放這歷史時刻。

Mike Massimino表示，由地球番茄製成的茄汁一直是太空脫水食物的主要調味料，今次製成火星版茄汁，其意義不止是為食物增添味道，亦展示了長遠在火星種植食物的可能性。

（CNN）