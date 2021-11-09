亨氏推全球首款火星版茄汁　前太空人11月10日試食 (16:30)

各國爭相探索火星，連食物供應商也加入這場太空競賽，亨氏（Heinz）周一（8日）表示，成功製成全球第一款模擬火星環境研製而成的「火星版」（Marz Edition）茄汁。
亨氏披露，製造火星版茄汁的番茄，是由14名天體生物學家，在佛羅里達理工學院（Florida Institute of Technology）艾德靈太空研究所（Aldrin Space Institute）研究9個月，使用與火星相似的水、土壤、溫度種植而成。
火星版茄汁與一般的茄汁味道有何分別？研究團隊與美國太空總署（NASA）前太空人Mike Massimino，將於美國時間東岸時間周三（10日）上午10時（香港時間周三晚上11時）試食，亨氏將於社交平台Twitter及Instagram播放這歷史時刻。
Mike Massimino表示，由地球番茄製成的茄汁一直是太空脫水食物的主要調味料，今次製成火星版茄汁，其意義不止是為食物增添味道，亦展示了長遠在火星種植食物的可能性。
（CNN）
It’s a big step for mankind, hot dogs, burgers and beyond! Find out all about our brand-new Heinz Marz Edition at https://t.co/Z0tmqkP9JM. pic.twitter.com/Fs79ykLd4J— H.J. Heinz & Co. (@HeinzTweets) November 8, 2021