亨氏推全球首款火星版茄汁　前太空人11月10日試食 (16:30)

亨氏披露,製造火星版茄汁的番茄,是由14名天體生物學家,在佛羅里達理工學院(Florida Institute of Technology)艾德靈太空研究所(Aldrin Space Institute)研究9個月,使用與火星相似的水、土壤、溫度種植而成。

火星版茄汁與一般的茄汁味道有何分別?研究團隊與美國太空總署(NASA)前太空人Mike Massimino,將於美國時間東岸時間周三(10日)上午10時(香港時間周三晚上11時)試食,亨氏將於社交平台Twitter及Instagram播放這歷史時刻。

Mike Massimino表示,由地球番茄製成的茄汁一直是太空脫水食物的主要調味料,今次製成火星版茄汁,其意義不止是為食物增添味道,亦展示了長遠在火星種植食物的可能性。

It’s a big step for mankind, hot dogs, burgers and beyond! Find out all about our brand-new Heinz Marz Edition at https://t.co/Z0tmqkP9JM. pic.twitter.com/Fs79ykLd4J— H.J. Heinz & Co. (@HeinzTweets) November 8, 2021