強制檢測｜12校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:45)

政府今晚（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的12間學校納入新型冠狀病毒強制檢測。
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人10月26日至11月8日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月10日或之前接受強制檢測：
．觀塘牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺3座2樓2071室觀塘循道幼稚園
．葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）
．元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）
．元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園
．元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校
．將軍澳翠林邨碧林樓306-313室明愛翠林幼兒學校
．馬鞍山西沙路599號銀湖‧天峰1樓英基國際幼稚園（烏溪沙）
．青衣長康邨青盛苑O座地下第1層保良局田家炳幼稚園
．元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園
．荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園
．天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園
任何人10月26日至11月8日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月10日或之前接受強制檢測：
．屯門兆康苑屯門官立小學一年級
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