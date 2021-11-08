強制檢測｜12校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:45)

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人10月26日至11月8日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月10日或之前接受強制檢測：

．觀塘牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺3座2樓2071室觀塘循道幼稚園

．葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）

．元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）

．元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

．元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

．將軍澳翠林邨碧林樓306-313室明愛翠林幼兒學校

．馬鞍山西沙路599號銀湖‧天峰1樓英基國際幼稚園（烏溪沙）

．青衣長康邨青盛苑O座地下第1層保良局田家炳幼稚園

．元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園

．荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

．天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

任何人10月26日至11月8日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月10日或之前接受強制檢測：

．屯門兆康苑屯門官立小學一年級

新冠肺炎 相關報道：

港今無新增確診 近一個月首次「零確診」