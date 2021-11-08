3款有營有賣相兒童小食　貓咪米餅、特色米飯漢堡、青蛙能量棒【附食譜】 (09:16)

貓咪米餅

材料（1人分量）：

．米餅（圓形） 1片

．士多啤梨 1粒

．香蕉 半隻

．藍莓乾 數粒

．提子乾 1小盒

．白麵包 1片

調味料：

．花生醬 1湯匙

烹調步驟：

1. 士多啤梨洗淨，切薄片。

2. 香蕉去皮、切片，再從一塊香蕉片中切出一個小三角形。

3. 白麵包切幼條。

4. 在米餅上塗上花生醬。

5. 將士多啤梨放在米餅上作耳朵、藍莓乾作眼睛、提子乾作鼻

子、香蕉片作臉頰、三角香蕉作嘴巴，麵包條作鬚。

貼士：

．香蕉、果乾提供豐富膳食纖維和維生素

．香蕉片上加幾滴檸檬汁，可防止香蕉因氧化而變黑

．宜選不經油炸的米餅

特色米飯漢堡

材料（4人分量）：

．壽司飯（已煮熟） 約2碗

．瘦免治豬肉 80克（約2両）

．洋蔥（切碎粒） 1/4個

．蘑菇（切片） 4至5粒

．生菜 2至3片

．低脂沙律醬 15毫升（約1湯匙）

調味料

．醬油 1茶匙

．白胡椒粉 少許

．粟米油 1茶匙

．白/黑芝麻 1茶匙

烹調步驟：

1.拌勻免治豬肉後放入洋蔥粒，再加入少許胡椒粉和醬油調味，醃約10分鐘，搓成漢堡扒形狀，備用。

2.將牛奶盒洗淨，剪成約1.5厘米厚，拉緊成圓形圈模。壽司飯搓揉成兩個飯糰，放於模中，用手掌壓成兩片似麵包的飯團，灑上芝麻。

3.燒熱鑊，放少許油，將飯糰兩面煎香，備用。

4.將醃好的豬肉漢堡扒與蘑菇一起煎熟，備用。

5.煎香的飯糰塗少許低脂沙律醬（可隨喜好酌量加減），在兩片飯團中間放入生菜、漢堡扒和蘑菇片，即成。

貼士：

．用健康且低脂的烹調方法，少油煎

．加添蔬菜如洋蔥、生菜和蘑菇增加纖維量

．若米飯有一點乾不黏，可放入保鮮袋中揉搓或拍打一下，較易成形

青蛙能量棒

材料（4人分量）：

．香蕉 1隻

．菠菜 2碗

．芒果 1個

．椰子水 120毫升

烹調步驟：

1.將所有材料放入攪拌器打至幼滑。

2.把混合物倒進雪條模，放冰箱3小時或至凝固即成。

貼士：

．將菠菜混入雪條中，有助孩子多嘗試不同蔬菜

．水果含天然果糖，不需添加糖分

．宜選熟透的香蕉和芒果，以增添香氣和味道

其他小食食譜可參考《親子「營」「動」Guide》。