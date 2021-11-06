周日好去處｜藝趣嘉年華、電影劇照展、法國科學節、動植物公園、漂書節　玩乜有得揀 (20:30)

周日好去處：

「電影劇照物語」展覽＠電影資料館：展出各款珍貴電影劇照、劇照師的拍攝工具等近百件展品，並播放多名劇照師和電影宣傳人員的專訪片段。

電影資料館「電影劇照物語」展覽 展出近百件電影劇照、拍攝工具

「#物色──館藏文物的色彩美學」展覽＠香港藝術館：展出300多件精選中國文物藏品，同時邀請本地藝術家兼插畫家李美欣（Messy Desk），創作中國文物色彩之旅的插畫。

藝術館 x 本地藝術家Messy Desk 推文物色彩美學展【多圖．附展覽資料】

漂書節2021@柴灣青年廣場：參加者可以「放一本，拾一本」的方式「放漂」及「收存」喜愛的書本，沒有書本放漂者亦可在場「打書釘」，參與手作工作坊、名人分享、名人漂書等其他活動。

漂書節2021@柴灣青年廣場：放漂書本、工作坊

渣打藝趣嘉年華2021＠西九文化區藝術公園：舉辦以《小飛俠》為主題的藝術活動，包括展出4米高的巨型小飛俠木偶及嘉年華服飾匯演、互動藝術攤位、舞台表演、現場講故事、9000件藝術作品展覽，以及有拍照專區讓大家打卡留念。

渣打藝趣嘉年華2021｜《小飛俠》4米高巨型木偶匯演 互動攤位、藝術展免費睇

貓插畫展覽《All About Catsssss》＠海港城：展出韓國人氣插畫家Nyangsongi的46幅作品，其中三幅特別以香港為主題，並特別推出會場限定紀念畫卡及紀念品。

貓插畫展覽《All About Catsssss》＠海港城

香港動植物公園：今年是公園成立150周年，公園新引入水獺和黑冕鶴，市民可每日定時觀看動物護理員餵食。公園另新建美洲紅鸛觀鳥台和婆羅州猩猩居所等，供市民參觀和「打卡」。

動植物公園150周年 引入水獺、黑冕鶴每日開「餵食show」

動植物公園150周年 飼養員分享與動物窩心趣事【短片】

「法國科學節：［腦］震盪」展覽＠尖沙嘴梳士巴利花園玻璃屋：亮點節目「科學機械展」邀請法國作家菲力斯．艾維斯與12名法國漫畫藝術家合作，以12種科學機械為題材創作一系列漫畫故事，亦設有「至死方休」虛擬實境（VR）體驗及「腦發現」兒童工作坊。

香港科學館facebook專頁