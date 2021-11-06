天文台推1917至1941年風球資料庫　一文睇戰前風球之最【附資料庫連結】 (18:00)

香港的本地數字熱帶氣旋警告信號系統始於1917年，惟天文台網頁過去只收錄二次世界大戰後、1946年至今的熱帶氣旋警告信號紀錄。一批天文台前職員與義工翻查天文台舊紀錄、舊報章等資料，建立二戰前1917至1941年香港熱帶氣旋警告資料庫。天文台在網誌除介紹這個新資料庫外，還細數戰前最早「掛波」、懸掛時間最長風球等紀錄。
戰前風球之最：
年內最早掛風球月份︰3月
．1922年3月27日，天文台掛起一號戒備信號，之後先後改掛四號偏東及二號偏北烈風信號（均類似現時的八號信號）
年內最遲掛風球月份︰11月
．1939年11月23日，天文台先掛一號戒備信號，同日再先後改掛五號西北和八號東南烈風信號（均類似現時的八號信號），以及九號烈風風力增強信號
懸掛歷時最長風球︰98小時
．1927年5月27日，天文台發出一號戒備信號，歷時98小時30分始除下
本港各級別風球首次發出日期：
．戒備信號︰1917年7月13日發出一號戒備信號
．強風信號：1932年6月2日發出三號東南強風及有狂風信號
．烈風信號︰1917年7月19日發出四號偏東烈風信號
．烈風風力增強信號︰1917年8月13日發出六號烈風風力增強信號
．颶風信號︰1918年8月15日發出七號颶風信號
天文台指出，由於數字熱帶氣旋警告信號系統在1917年至1941年間曾修訂，故瀏覽1917至1941年香港熱帶氣旋警告信號歷史紀錄資料庫時，要留意不同時期同一數字的信號可能有不同意義。