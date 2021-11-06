天文台推1917至1941年風球資料庫　一文睇戰前風球之最【附資料庫連結】 (18:00)

戰前風球之最：

年內最早掛風球月份︰3月

．1922年3月27日，天文台掛起一號戒備信號，之後先後改掛四號偏東及二號偏北烈風信號（均類似現時的八號信號）

年內最遲掛風球月份︰11月

．1939年11月23日，天文台先掛一號戒備信號，同日再先後改掛五號西北和八號東南烈風信號（均類似現時的八號信號），以及九號烈風風力增強信號

懸掛歷時最長風球︰98小時

．1927年5月27日，天文台發出一號戒備信號，歷時98小時30分始除下

本港各級別風球首次發出日期：

．戒備信號︰1917年7月13日發出一號戒備信號

．強風信號：1932年6月2日發出三號東南強風及有狂風信號

．烈風信號︰1917年7月19日發出四號偏東烈風信號

．烈風風力增強信號︰1917年8月13日發出六號烈風風力增強信號

．颶風信號︰1918年8月15日發出七號颶風信號

天文台指出，由於數字熱帶氣旋警告信號系統在1917年至1941年間曾修訂，故瀏覽1917至1941年香港熱帶氣旋警告信號歷史紀錄資料庫時，要留意不同時期同一數字的信號可能有不同意義。

天文台1917至1941年香港熱帶氣旋警告信號歷史紀錄