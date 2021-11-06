香港8大海濱好去處　親子玩樂、悠閒打卡任你揀 (13:00)

秋風送爽，除了行山郊遊，香港海濱亦是休閒放鬆的好地方。明報電子平台組整理8個本地海濱公園或海濱長廊好去處，無論是一人悠閒賞景打卡，還是一家親子玩樂，總有一處海濱空間適合你。
⬤炮台山海濱東岸公園主題區（第一期）
港島炮台山海濱的「東岸公園主題區（第一期）」是維港第一條向公眾開放的防波堤，讓市民「走近」維港，近乎360度飽覽維港景色。場內設有兒童平衡車試驗空間、遊樂滑梯和安全地墊。主題區是寵物友善場地，市民可帶寵物到訪。
交通：炮台山港鐵站A出口經油街轉入電氣道，至屈臣道街尾可到達主題區，步程約7分鐘。相關報道：炮台山東岸公園主題區 防波堤盡覽360度海景【睇片：bit.ly/3GOXMND】
⬤卑路乍灣海濱休憩用地
位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱休憩用地，由海濱長廊和相連休憩用地組成，前身為公眾貨物起卸區；全長172米的海濱長廊以板道搭建，海濱設施有遮蔭座椅、綠化園境等。交通：港鐵堅尼地城站A出口向海濱步行約6分鐘。【睇片：bit.ly/2ZNIc3J】
⬤荃灣海濱長廊
荃灣海濱長廊引入無欄杆式設計，其中長370米斜坡式海堤路段以低矮石壆設計，讓遊人無遮擋欣賞藍巴勒海峽和青衣島的美景。交通：港鐵荃灣西站B1出口，右轉步行約5分鐘。【睇片：bit.ly/3q6GdCU】
⬤觀塘海濱花園
觀塘海濱花園前身為觀塘公眾貨物裝卸區，設有音樂噴泉、嬉水區、休憩草地及約一公里長的海濱步道等。交通：港鐵牛頭角站步行約15分鐘。【睇片：bit.ly/3nTEgqB】
⬤西九龍海濱長廊
西九龍海濱長廊佔地達2萬平方米，是以文化為主題的「公共空間」，長廊其中400米步行道沿海而建，可觀賞維港兩岸景色，日落景致醉人。長廊鄰近西九文化區，不時舉辦各種文藝活動，11月12日開幕的M+博物館，為該區再添景點。交通：港鐵九龍站D出口步行約5分鐘。【詳情】
⬤灣仔HarbourChill海濱休閒站
灣仔海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」為海濱共享空間，用地24小時開放及歡迎寵物入內。交通：灣仔渡輪碼頭或灣仔臨時運輸交匯處步行約3分鐘，從港鐵灣仔站步行約15分鐘。【詳情】
⬤將軍澳海濱公園
將軍澳海濱公園位於將軍澳南的海濱，連接將軍澳市中心至調景嶺。遊人於公園可以觀賞到將軍澳海域，鯉魚門海峽及港島柴灣一帶的美麗景色，公園外設有單車徑。交通：港鐵調景嶺站A出口，沿唐賢街步行約10至15分鐘。【詳情】
⬤大埔海濱公園
大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，提供多項體育設施及設有昆蟲屋和多個主題花園。交通：九巴多條路線可達或選乘K17號港鐵接駁巴士；大埔墟港鐵站步行約30分鐘。【詳情】
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