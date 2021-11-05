電影資料館「電影劇照物語」展覽　展出近百件電影劇照、拍攝工具 (20:38)

是次展覽的展品包括資料館館藏最早的劇照、已散失電影的劇照、人手着色的劇照、利用黑房技術製作的平面特效劇照和以劇照製作的各種電影宣傳品，以及劇照師的拍攝工具及親自挑選的劇照作品。此外，資料館特別製作了數款Instagram濾鏡，觀眾只需於展覽廳掃描二維碼，便能以濾鏡拍攝出屬於自己的劇照。

為配合展覽，資料館將舉行3場以粵語進行的座談會。12月18日「快門內的時代變遷」座談會，由劇照師周寶圻、方浩源和鄧曦珩（小雲）主講。另外，明年1月9日「攝影之初：光影原理淺談」座談會和明年2月12日「攝影之後：數碼後製趣談」座談會，均由香港知專設計學院講師寧炫聲主講。所有座談會於下午2時在資料館電影院舉行。

「電影劇照物語」展覽

展期：2021年11月5日至2022年3月13日

電影資料館開放時間：

．星期一、三至日：上午10時至晚上8時

．聖誕前夕及農曆新年除夕：上午10時至下午5時

．星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

地點：香港電影資料館展覽廳

費用：免費參觀

網址：www.filmarchive.gov.hk/zh_TW/web/hkfa/pe-event-2021-e-tfs.html