丁權案爭議　源自原居民套丁詐騙罪成【附時序及相關報道連結】 (14:16)

．2015年12月5日：丁屋發展商串謀22名新界原居民，虛假聲稱符合「有權有地」的原居民資格，向地政總署申請丁屋建屋牌照後，非法轉讓丁權、即「套丁」予發展商。發展商與其中11名居民被裁定22項串謀詐騙罪成，判囚2年半至3年不等。

套丁案11村民發展商囚逾2年 官：「信任制度」在新界行不通（2015年12月5日）

．2015年12月：郭卓堅就丁權爭議入稟提司法覆核，要求政府取消批准新界原居民興建丁屋的政策。

覆核「常客」入稟 要求取消丁權（2015年12月30日）

丁屋政策1972年實施 2015年首套丁罪成（2019年4月9日）

．2019年4月9日：高院就丁屋政策司法覆核頒下判辭，確立新界原居民在自己土地建丁屋，屬合法傳統權益；但若用官地建屋，即透過私人協約（政府提供土地）及換地方式（與政府換地）建丁屋，則不屬於合法傳統權益。

官地「換地」建丁屋 裁非傳統權益 高院：私地建丁屋受《基本法》保障（2019年4月9日）

．2020年8月12日：提出司法覆核的申請人郭卓堅及呂志恆、政府以至鄉議局，三方均不服高院判決提出上訴。

丁權案三方申覆核 政府：私人協約換地合憲（2020年8月12日）

丁權案陳辭 申請方批過渡政策當傳統荒謬 （2020年8月14日）

．2021年1月14日：上訴庭裁定政府及鄉議局上訴得直，指私人協約及換地方式申建丁屋合憲，並駁回另一方申請者郭卓堅及呂智恆的上訴。鄉議局主席劉業強形容判決是「全勝」。

丁權案鄉局得直 建屋申請重開綠燈 上訴庭裁私人協約及換地合憲 本研社批打回原形（2021年1月14日）

．2021年4月29日：兩名司法覆核申請人郭卓堅及呂智恆申請上訴至終審法院，上訴庭批准申請。

丁權案上訴庭裁換地建丁屋合憲 上訴庭批許可准答辯方上訴終院（2021年4月29日）

．2021年10月12日：司法覆核申請人郭卓堅申請上訴至終審法院，案件開審。

挑戰丁權上訴終院今開審 上訴方稱丁屋政策歧視 港府反駁合法不代表沒歧視（2021年10月11日）

．2021年11月5日：終審法院裁定以私人協約及換地方式申建丁屋均屬合憲。

丁權案終極上訴遭駁回 終院裁私人協約及換地方式申建丁屋合憲（2021年11月5日）

丁權案終極上訴遭駁回 終院：反歧視條文不適用於原居民權益議題 郭卓堅：有咩理由我會輸？ （2021年11月5日）

政府歡迎終院丁權案裁決 發展局︰如常處理小型屋宇申請（2021年11月5日）