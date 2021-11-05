預約第三針新冠疫苗今開始　最快11月11日接種 (10:42)

政府建議，特定組別的免疫力弱的人，在接種第二劑後最少28天才接種第三劑，包括：

1/現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療

2/曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療

3/重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療

4/晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染

5/正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療

另外，有較高感染風險的人包括60歲或以上長者、醫護人員、工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，以及長期病患者，應在接種第二劑後最少180天才接種第三劑。

接種第三劑新冠疫苗的詳情和建議，可參閱政府新冠疫苗專題網站【連結】。

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