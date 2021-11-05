預約第三針新冠疫苗今開始　最快11月11日接種 (10:42)

本港特定群組下周四（11日）起可打第三針新型冠狀病毒疫苗，優先群組的市民今日（5日）起可到政府新冠疫苗專題網站預約系統，預約在11月11日或之後到指定地點接種第三劑新冠疫苗。市民預約時，需提供身分證號碼、出生日期、接種第二劑的日期、所屬組別，以及選擇第三針接種哪款疫苗等資料。
政府建議，特定組別的免疫力弱的人，在接種第二劑後最少28天才接種第三劑，包括：
1/現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療
2/曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療
3/重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療
4/晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染
5/正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療
另外，有較高感染風險的人包括60歲或以上長者、醫護人員、工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，以及長期病患者，應在接種第二劑後最少180天才接種第三劑。
接種第三劑新冠疫苗的詳情和建議，可參閱政府新冠疫苗專題網站【連結】。
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