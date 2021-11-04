「伙同犯罪」法律爭議落幕　旺角衝突案、上環暴動案時序【附相關連結】 (14:46)

前年7月28日上環暴動案獲判無罪的湯偉雄，和2016年旺角衝突中暴動罪成的盧建民，就《公安條例》下暴動及非法集結罪定義上訴至終審法院，要求釐定兩罪需否證明各被告有「共同目的」，及「共同犯罪計劃（Joint enterprise）」（亦稱伙同犯罪）原則是否適用該兩罪等。終院今（4日）一致駁回盧建文的上訴，裁定「共同目的」原則不適用；基本形式的「伙同犯罪」及「被告不需在場」原則不適用於非法集結及暴動案。（相關報道：終院裁「伙同犯罪」不適用非法集結及暴動案）
明報電子平台組整理了2016年旺角衝突以及2019年上環暴動案時序及相關報道。
2016年旺角衝突案：
．2016年2月8日：旺角山東街與砵蘭街交界，近午夜爆發警民衝突，持續至翌日凌晨。警方一度展示紅旗、施放胡椒噴霧，並向示威者揮動警棍控制場面，有示威者向警員投擲雜物。法庭文件透露，盧建民及本土民主前線前發言人梁天琦等人當日在旺角被捕。
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．2018年6月11日：盧建民就暴動罪被判囚7年，同案中最重。陪審團未能就梁天琦涉砵蘭街暴動罪達成有效裁決須重審
．2019年3月22日：梁天琦等人「重審」的砵蘭街暴動罪不成立
．2020年4月29日：盧建民申請就暴動定罪及刑期上訴遭拒；梁天琦就亞皆老街暴動和襲警刑期上訴被駁回
．2020年7月31日：上訴庭拒絕盧建民上訴至終審法院的申請
．2021年5月17日：上訴庭批准盧建民就定罪上訴至終審法院的申請
．2021年10月5日：盧建民及湯偉雄兩案法律爭議相同，兩案合併在終審法院審理
終院審「伙同犯罪」是否適用暴動罪 上訴方：須證至少3人有共同目的犯案
2019年上環暴動案：
．2019年7月28日：中上環爆發衝突，其後44人被控暴動等罪名，包括情侶湯偉雄與杜依蘭，以及一名16歲少女。
．2020年7月24日：區域法院法官郭啟安裁定3人暴動罪不成立
7．28夫婦少女暴動罪罪名不成立 官：警惕自己說到做到 判案真正做到寧縱毋枉
．2021年3月25日：上訴庭就律政司的上訴，裁定「伙同犯罪」及「被告不必在場」兩原則，適用於非法集結及暴動案
上環衝突暴動案 上訴庭裁不在現場者亦可入罪 「共同犯案」概念適用
．2021年6月7日：湯偉雄就非法集結及暴動案上訴至終院
．2021年10月5日：盧建民及湯偉雄兩案法律爭議相同，兩案合併在終審法院審理