吳弭當選波士頓市長　求學時期父母離異　22歲成一家之主 (12:42)

母患精神分裂

吳弭在芝加哥高中時期，父親離開了家庭，父母離婚後，母親在郊區過着離群索居生活，性情變得古怪，會對着電視大叫、報警稱受威脅。吳弭在哈佛大學經濟系畢業後回家，對母親病情震驚不已；母親更仔細檢查吳弭的臉，以為她是機械人。當時22歲的吳弭申請了11歲妹妹的法定監護權，也為被診斷患精神分裂的母親安排治療，以及開了一家小茶館，成為一家之主。

攻讀哈佛法律踏上從政生涯

吳弭在處理家庭事情上經歷官僚主義阻礙，教她感沮喪，決定攻讀哈佛大學法律系，帶着母親和妹妹到波士頓。吳弭在哈佛經歷政治洗禮，開始拓展政治人脈，認識了當時在哈佛大學任教的現任民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），吳弭擔任沃倫競選參議員團隊一員，開展政治生涯，其後在2013年贏得波士頓市議會席位，成為波士頓史上第二名在市議會任職的有色人種女性，至今成為波士頓市長。

（中央社）

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