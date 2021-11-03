葵涌嘉里冷庫納強制檢測　6校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:35)

政府今晚（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將有進口冷藏烏賊貨物驗出新型冠狀病毒的葵涌嘉里冷庫（香港）有限公司，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的6間學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
有食品及其包裝樣本被驗出新冠病毒的地方
任何人於10月29日至11月3日曾身處下列地方，須於11月5日或之前接受強制檢測：
．葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人10月21日至11月3日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月5日或之前接受強制檢測：
．沙田沙田圍路9-11號田園閣2樓平台真理浸信會榮光幼兒園
．荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號香港耀能協會石圍角幼兒中心
．銅鑼灣禮頓道66號保良局莊啟程幼稚園幼兒園
．鑽石山蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號基督教宣道會富山幼兒學校
．西營盤高街9號地下上層（南）仁濟醫院郭子樑幼稚園╱幼兒中心
．元朗洪福邨洪塱樓（第5座）地下保良局郭羅桂珍幼稚園
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