葵涌嘉里冷庫納強制檢測　6校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:35)

有食品及其包裝樣本被驗出新冠病毒的地方

任何人於10月29日至11月3日曾身處下列地方，須於11月5日或之前接受強制檢測：

．葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人10月21日至11月3日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月5日或之前接受強制檢測：

．沙田沙田圍路9-11號田園閣2樓平台真理浸信會榮光幼兒園

．荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號香港耀能協會石圍角幼兒中心

．銅鑼灣禮頓道66號保良局莊啟程幼稚園幼兒園

．鑽石山蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號基督教宣道會富山幼兒學校

．西營盤高街9號地下上層（南）仁濟醫院郭子樑幼稚園╱幼兒中心

．元朗洪福邨洪塱樓（第5座）地下保良局郭羅桂珍幼稚園

新冠肺炎 相關報道：

馬來西亞進口冷藏烏賊片包裝驗出新冠病毒 存放葵涌倉庫無流出市面

增3輸入確診均涉L452R變種 全已打兩劑疫苗

免疫力弱及較高感染風險者11月11日起可打第三針 本周五起預約【附預約網站連結】

免疫力弱及較高感染風險者11月11日起可打第三針 疫苗接種地點一覽