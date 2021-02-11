港島香格里拉龍蝦吧餐廳等5處　涉新冠肺炎初步確診納強制檢測　4校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:27)

政府今晚（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將5個涉及新型冠狀病毒初步確診輸入個案的地點，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的4間學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
初步確診輸入個案曾到訪的地方
任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於11月4日或之前接受強制檢測：
．薄扶林域多利道550號碧瑤灣21座（10月11日至11月2日逗留逾兩小時）
．跑馬地體育道3號香港足球會（10月11日至10月15日逗留逾一小時）
．金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉酒店6樓龍蝦吧餐廳（10月14日晚上6時至8時）
．金鐘金鐘道88號太古廣場3樓332號舖夜上海（10月14日晚上8時至9時）
．赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（10月16日晚上8時至11時）
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人10月20日至11月2日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月4日或之前接受強制檢測：
．沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心
．元朗屏信街5號中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園
．觀塘麗港城麗港街12號A區地下藍田靈糧幼稚園
任何人10月20日至11月2日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月4日或之前接受強制檢測：
．將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學六年級
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