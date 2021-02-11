煮豆燃豆萁｜馬斯克引《七步詩》發文留疑竇　網民熱議推敲：中文比英文難懂 (19:26)

．Elon發的中文比英文難懂

．對宣傳中文文化來說是好事

．打賞了5塊（錢），本人也和首富有了金錢上的交易

．打賞首富是什麼操作

．他或許根本不知道啥意思

有網民猜測，馬斯克是要回應自己被人公開呼籲捐巨款一事。聯合國世界糧食計劃署（WFP）主任David Beasley上周點名馬斯克和亞馬遜創辦人貝索斯，稱「只要捐60億美元就能挽救4200萬人的生命」。馬斯克回應，「WFP若能說清楚60億美元怎麼解決世界饑荒，我就馬上賣掉Tesla股票並捐錢」。有網民認為馬斯克的貼文是回應此事：

．馬老師是在回應聯合國逼捐吧？

．這時候發這首詩，他能不知道詩意嗎？前些天美國總統要加富人稅，這兩天聯合國要他捐款60億。

另一推測則是和馬斯克熱捧的加密貨幣「狗狗幣」有關。有網民認為，馬斯克引用講述兄弟相爭的《七步詩》，就是暗喻狗狗幣與另一加密貨幣「柴犬幣」之爭，網民並將該首詩改成以下留言：

．煮doge（狗狗幣英文名字為Dogecoin）燃doge萁，doge在釜中泣；bitcoin是同根生，相減何太急。

關於《七步詩》

相傳魏文帝曹丕因妒忌弟弟曹植的文學才華，曾下令他在七步內作詩，並且包含兄弟之意而無兄弟二字，否則將其處死。曹植以煮豆為題材作出此《七步詩》，表達兄弟相殘的悲哀。

（綜合）