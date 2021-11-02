康文署25個暖水泳池本月至明年3月開放 (13:36)

冬季來臨，康樂及文化事務署（康文署）轄下25個暖水游泳池，即日起至2022年3月開放。其中個別游泳池將於冬季部分時段暫停開放，以進行保養維修工程。另外，用作社區疫苗接種中心的何文田游泳池繼續暫停開放，直至另行通知。
康文署25個暖水泳池11月至明年3月開放
中西區 堅尼地城游泳池
中西區 中山紀念公園游泳池
東區 港島東游泳池
東區 小西灣游泳池
灣仔區 維多利亞公園游泳池（2022年2月12日至4月13日暫停開放）
灣仔區 灣仔游泳池（只供團體訓練之用，2021年12月1日至2022年1月20日暫停開放）
灣仔區 摩理臣山游泳池
油尖旺區 大角嘴游泳池
油尖旺區 九龍公園游泳池
黃大仙區 斧山道游泳池
觀塘區 觀塘游泳池（2021年12月15日至2022年4月15日暫停開放）
觀塘區 藍田游泳池
深水埗區 荔枝角公園游泳池
深水埗區 深水埗公園游泳池（2022年2月24日至4月15日暫停開放）
離島區 東涌游泳池
荃灣區 城門谷游泳池
元朗區 元朗游泳池
元朗區 屏山天水圍游泳池
屯門區 屯門游泳池
屯門區 屯門西北游泳池
葵青區 青衣西南游泳池
北區 粉嶺游泳池
西貢區 將軍澳游泳池
沙田區 顯田游泳池
沙田區 沙田賽馬會游泳池
各泳池開放詳情：www.lcsd.gov.hk（資料如有更改，以康文署公布為準）