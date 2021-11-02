康文署25個暖水泳池本月至明年3月開放 (13:36)

冬季來臨，康樂及文化事務署（康文署）轄下25個暖水游泳池，即日起至2022年3月開放。其中個別游泳池將於冬季部分時段暫停開放，以進行保養維修工程。另外，用作社區疫苗接種中心的何文田游泳池繼續暫停開放，直至另行通知。