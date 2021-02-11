馬路騎單車安全3錦囊　狹窄行車道宜中央行駛免與大車並排【附選擇及佩戴頭盔貼士】 (17:28)

本港昨日（10月31日）發生數宗涉及市民在馬路騎單車的交通意外，令人再次關注在道路騎單車的安全。明報電子平台組整理了道路安全議會提供在馬路騎單車的安全錦囊，以及選擇及佩戴頭盔貼士。
馬路上騎單車3安全錦囊︰
● 讓人看見
．狹窄行車道行駛或轉變時，宜駛在行車道中央
．駕駛大型車輛的司機盲點範圍較大，避免與大型車輛並排行駛
．黑夜及能見度低情況下，穿著鮮色或熒光衣物，亮着車頭白燈和車尾紅燈
● 讓人預知去向
．靠左以穩定速度直線行駛
．超車、轉變或停車前均須察看四周交通情況，以手號讓其他道路使用者知道你的去向
．切勿逆線行駛或在車間穿插
● 提防潛在危險
．提防路面不平或被其他障礙物絆倒，先慢駛及察看後方車輛，才小心繞過它們
．提防以下情形：路旁停泊的車輛突然開出或打開車門、公共小巴和的士突然停車上落客、行人突從路旁或路旁停泊車輛的車隙間走出
選擇頭盔3要訣：
．印有歐盟、澳洲、新西蘭或美國等地的安全標準認可標貼
．選擇鮮色或熒光的頭盔
．選擇合適尺碼、舒適，具良好通風功能，並專為騎單車用途而製造的安全頭盔
正確佩戴頭盔3守則︰
．調校頭盔內墊至適合頭部尺寸，確保頭盔不會移動
．佩戴頭盔要平穩端正，頭盔與眼眉之間保留兩隻手指的寬度
．帽帶緊貼面部，於耳垂下形成「V」形，不應扭轉或蓋住耳朵；扣緊下巴位置的帽帶，留一雙手指虛位
有關單車安全，亦可參考運輸署《道路使用者守則》：連結