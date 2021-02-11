安心出行｜今起入政府設施須掃安心出行　市民入醫院街市等須掃碼【短片】 (17:29)

聶德權：若人流多會彈性處理 或以抽查核實資料

公務員事務局長聶德權在港台節目《千禧年代》表示，部分市民或需時適應新安排，例如長者等不太懂得使用安心出行，他稱職員會彈性處理，以教育、勸喻及鼓勵方式協助市民適應新安排。對於在街市等人流較多的地點，他強調工作人員盡可能不影響市民活動，若人流多會機動、彈性處理，或會以抽查方式核實市民資料。

聶德權指出，政府在3月1日起已要求市民進入政府設施使用安心出行或填寫個人資料，現時是將原有安排延續，相信大部分市民和政府員工會習慣使用。他亦稱，「填紙仔」泄露私人資料的風險更高，使用安心出行較簡單及安全。

先達廣場手機銷量增

在旺角先達廣場售賣手機的張先生稱，因今日開始出入大部分政府處所須掃用安心出行，故近日較多人前來買可用「安心出行」的手機，前日（10月30日）開始這類手機銷量增加了一倍。由於不少顧客都直接表明要買這類手機，所以有寫明哪些電話可安裝安心出行。張先生又稱，較多人購買二手手機予長者使用。

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