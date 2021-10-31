新冠疫苗｜社區接種中心11月1日起調整服務時間　逢周三休息 (17:24)

社區疫苗接種中心開放時間︰

周一、二、四及五︰上午10時至下午6時

周六及周日︰上午8時至晚上8時

周三︰全日休息

＊所有社區疫苗接種中心運作日下午1時半至2時半為清潔時間。

所有合資格接種者均可到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，即場接種疫苗。市民亦可透過疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）預約和選擇時段接種科興或復必泰疫苗。此外，市民亦可預約到醫管局的馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種科興疫苗，或到參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。

除了社區疫苗接種中心外，設於公立醫院的7個新冠疫苗接種站已投入服務，開放時間為周一至五上午10時至下午7時，7個新冠疫苗接種站分別設於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院及威爾斯親王醫院。

社區疫苗接種中心地點

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