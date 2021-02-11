新冠肺炎｜大埔逸瓏坊Market Place再強制檢測　4校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (08:24)

政府昨晚（29日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將一個涉及新型冠狀病毒確診個案、屬再次檢測的指明地方，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的4間學校納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於10月11日上午9時至中午12時曾身處下列地方，須於10月31日或之前接受強制檢測：
屬再次檢測的指明地方
‧大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號舖Market Place by Jasons
任何人於10月16日至29日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於10月31日或之前接受強制檢測：
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧青衣長發邨社區中心5樓新界婦孺福利會長發邨幼兒學校
‧天水圍天龍路9號嘉湖山莊6期-美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園
‧柴灣小西灣邨瑞喜樓地下東華三院方樹福堂幼稚園
‧上水馬會道23號上水堂幼稚園
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