野芋含草酸鈣針晶體可致中毒　烹煮無法除毒勿誤食【附防草酸鈣針晶體中毒4招】 (15:34)

本港多次有市民疑誤食含「草酸鈣針晶體」的蔬菜後中毒，大家應多加留意：

什麼食物與草酸鈣針晶體中毒有關？

．本港過往中毒的個案，主要涉及進食含有草酸鈣針晶體的野芋。

．另有涉及通菜、白菜、菜心及西洋菜的中毒個案，這些蔬菜本身不應含有草酸鈣針晶體，故懷疑是當中混入含草酸鈣針晶體的植物導致中毒。

草酸鈣針晶體中毒有什麼症狀？

．舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱。

．舌頭或嘴唇腫脹。

．刺激症狀有時會波及上呼吸道。

．症狀是迅速及即時發作，多數人病情輕微，並在短時間內緩解。

如何預防草酸鈣針晶體中毒？

．切勿採食野生植物。

．注意有菜商可能用含草酸鈣針晶體的野芋葉覆蓋蔬菜，應去除混在蔬菜中的任何不明植物及異物。

．向可靠的供應商購買蔬菜。

．切勿進食來源不明的蔬菜。

*草酸鈣晶體不溶於水，而且耐熱，因此清洗及烹煮均不能清除有毒植物中的草酸鈣。

*食安中心提醒，如進食後感不適，應立即求醫，並帶同剩餘食物就診。

草酸鈣針晶體如何傷害人體？

．植物細胞在咀嚼過程中受破壞，水分會進入細胞使其膨脹，將尖利的草酸鈣針晶體大力推進至口腔，刺痛舌頭、牙齦及咽喉等敏感組織，令口腔組織受傷。

．部分植物細胞含有促進蛋白質分解的酶，可透過誘發炎症反應加劇刺激，一些針晶體帶有坑紋以容納這些酶。

資料來源：食物安全中心

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