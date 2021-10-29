天氣｜天文台：周六氣溫介乎22至26度　冷鋒下周後期華中形成 (19:55)

【16:26】本港地區今晚（29日）及明日（30日）天氣預測，漸轉多雲，明日有一兩陣雨，氣溫介乎22至26度，初時吹和緩東風，晚間轉吹東北風。展望下周日（31日）大致多雲，有一兩陣雨，隨後兩三日部分時間有陽光。

一道雲帶正影響廣東內陸。同時，中國西南部氣壓正在上升，預料一股微弱的東北季候風補充會在晚間抵達廣東沿岸。

【11:51】天文台預測本港今午（29日）大致天晴，晚上多雲，有一兩陣雨。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望周末期間大致多雲，有一兩陣雨，下周初至中期部分時間有陽光。

【08:05】早上7時40分，天文台錄得氣溫24.5度，相對濕度81%。本港地區今日（29日）天氣預測早晚多雲，日間大致天晴，最高氣溫約28度，今晚有一兩陣雨，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。展望周末期間多雲，有一兩陣雨，下周初部分時間有陽光。

東北季候風正影響華南。本港方面，今早多處錄得一兩毫米雨量。

（天文台）