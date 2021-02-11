新冠肺炎｜多條涉輸入個案巴士線須強制檢測　一校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:46)

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案曾到訪的地方

任何人於指定日期及時間曾乘搭下列交通工具，須於10月29日或之前接受強制檢測：

．10月19日上午9時至10時曾乘搭由愉景廣場巴士總站開往東涌站巴士總站的DB01R號線巴士

．10月19日下午1時30分至2時30分曾乘搭由東涌站巴士總站開往愉景廣場巴士總站的DB01R號線巴士

．10月16日晚上7時30分至8時30分曾乘搭由碧濤軒28號開往愉景北商場的4號線巴士

．10月14日上午9時至10時曾乘搭由愉景廣場巴士總站開往香港國際機場（新旅遊車總站）的DB02R號線巴士

．10月14日中午12時至下午1時曾乘搭由香港國際機場（新旅遊車總站）開往愉景廣場巴士總站的DB02R號線巴士

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於10月14日至27日，曾身處下列地點逾兩小時，須於10月29日或之前接受強制檢測：

．沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園