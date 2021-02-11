新冠肺炎｜多條涉輸入個案巴士線須強制檢測　一校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:46)

政府今晚（27日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將一宗於新型冠狀病毒潛伏期間在港逗留的輸入個案曾到訪的交通工具，納入強制檢測公告。另有一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新冠病毒強制檢測。
於病毒潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案曾到訪的地方
任何人於指定日期及時間曾乘搭下列交通工具，須於10月29日或之前接受強制檢測：
．10月19日上午9時至10時曾乘搭由愉景廣場巴士總站開往東涌站巴士總站的DB01R號線巴士
．10月19日下午1時30分至2時30分曾乘搭由東涌站巴士總站開往愉景廣場巴士總站的DB01R號線巴士
．10月16日晚上7時30分至8時30分曾乘搭由碧濤軒28號開往愉景北商場的4號線巴士
．10月14日上午9時至10時曾乘搭由愉景廣場巴士總站開往香港國際機場（新旅遊車總站）的DB02R號線巴士
．10月14日中午12時至下午1時曾乘搭由香港國際機場（新旅遊車總站）開往愉景廣場巴士總站的DB02R號線巴士
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人於10月14日至27日，曾身處下列地點逾兩小時，須於10月29日或之前接受強制檢測：
．沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園