9地點涉初步確診輸入個案　5校1工場爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (09:45)

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月28日或之前接受強制檢測：

潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

．愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座）（10月5至26日逗留逾兩小時）

．大坑銅鑼灣道123號香港中華游樂會（10月16日下午4時至6時、10月20日下午4時30分至6時30分）

．東涌達東路18-20號東薈城1樓112號舖麥當勞（10月19日上午9時30分至10時30分）

．東涌達東路18-20號東薈城5樓502B號舖豐澤（10月19日上午11時至中午12時30分）

．東涌達東路18-20號東薈城地下G30號舖Oolaa（10月7日上午8時30分至9時30分、10月19日中午12時30分至下午1時30分）

．灣仔駱克道114-120號嘉洛商業大廈地下Coyote Bar & Grill（10月16日下午6時至7時30分）

．大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A及8T005號舖麥當勞（10月14日上午10時至11時）

．中環德輔道中19號環球大廈6樓606室梁達智醫生（10月11、12日上午10時至11時）

．銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號印度遊樂會（10月10日下午6時30分至8時）

屬再次檢測的指明地方

．大埔太和邨安和樓3樓307號舖劉開玲醫務所（10月8日下午3時30分至6時30分）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校／工場

●任何人10月13日至10月26日曾身處下列地點逾兩小時，須於10月28日或之前接受強制檢測：

．九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園

．粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號舖香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心

．元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）

．荃灣石圍角邨石芳樓1字樓100-109室仁濟醫院盧李佩貞紀念工場

●10月13日至10月26日期間在下列學校就讀指明的學生，以及曾面授該指明級別學生的教師，須於10月28日或之前接受強制檢測：

．深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學三年級

．沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學四年級