9地點涉初步確診輸入個案　5校1工場爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (09:45)

政府昨晚（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將涉及潛伏期間曾於香港逗留的新冠病毒初步確診輸入個案曾身處的9個地方，納入強制檢測公告；一個地點涉及早前輸入個案再檢測；5間學校及一所工場爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦納入強檢。
任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月28日或之前接受強制檢測：
潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方
．愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座）（10月5至26日逗留逾兩小時）
．大坑銅鑼灣道123號香港中華游樂會（10月16日下午4時至6時、10月20日下午4時30分至6時30分）
．東涌達東路18-20號東薈城1樓112號舖麥當勞（10月19日上午9時30分至10時30分）
．東涌達東路18-20號東薈城5樓502B號舖豐澤（10月19日上午11時至中午12時30分）
．東涌達東路18-20號東薈城地下G30號舖Oolaa（10月7日上午8時30分至9時30分、10月19日中午12時30分至下午1時30分）
．灣仔駱克道114-120號嘉洛商業大廈地下Coyote Bar & Grill（10月16日下午6時至7時30分）
．大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A及8T005號舖麥當勞（10月14日上午10時至11時）
．中環德輔道中19號環球大廈6樓606室梁達智醫生（10月11、12日上午10時至11時）
．銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號印度遊樂會（10月10日下午6時30分至8時）
屬再次檢測的指明地方
．大埔太和邨安和樓3樓307號舖劉開玲醫務所（10月8日下午3時30分至6時30分）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校／工場
●任何人10月13日至10月26日曾身處下列地點逾兩小時，須於10月28日或之前接受強制檢測：
．九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園
．粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號舖香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心
．元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）
．荃灣石圍角邨石芳樓1字樓100-109室仁濟醫院盧李佩貞紀念工場
●10月13日至10月26日期間在下列學校就讀指明的學生，以及曾面授該指明級別學生的教師，須於10月28日或之前接受強制檢測：
．深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學三年級
．沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學四年級