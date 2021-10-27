天氣｜天文台：明日大致天晴　周末多雲 (17:36)

【14:04】天文台稱，本港地區下午及晚上天氣預測大致多雲，下午短暫時間有陽光。吹和緩東至東北風，離岸風勢清勁。展望未來數日多雲，周五日間大致天晴。

正午12時，位於越南南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市之東北約290公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過中南半島。同時，強烈熱帶風暴瑪瑙集結在硫黃島之西南偏南約460公里，預料向東北偏北移動，時速約15公里，大致移向日本以南海域。

【07:34】上午7時半，天文台錄得氣溫24.9度，相對濕度76%。本港地區今日天氣預測大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日部分時間有陽光，明日早上有一兩陣雨，周末期間雲量較多。

東北季候風正影響華南，同時一道雲帶覆蓋廣東沿岸。在上午5時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在胡志明市之東北偏東約340公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向越南南部。 同時，強烈熱帶風暴瑪瑙集結在硫黃島之西南偏南約480公里，預料向東北偏北移動，時速約10公里，大致移向日本以南海域。