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真子婚後偕夫現身向公眾致歉　小室圭表明愛妻子　真子：婚姻是我們必要選擇【附記者會短片】 (14:04)

日本真子公主今日（26日）與未婚夫小室圭結婚。宮內廳今早公布真子二人的結婚申請已受理，真子正式成為平民「小室真子」，脫離日本皇室。真子與小室圭下午召開記者會，小室圭表明「我愛真子」，想和她共度今後的時光，並一直支持她。真子則說，小室圭對她而言是「不可替代的存在，婚姻是我們的必要選擇」，她亦感謝過去30年來曾經幫助、支持及愛護她的人。

兩人又分別就這次婚姻造成的不便，向公眾表示歉意。真子亦稱，她和小室圭訂婚期間外界有很多不實報道，令她深感傷心。今次是二人自2017年宣布訂婚以來，首次同場公開現身。

（NHK）

真子公主與未婚夫小室記者會（資料來源：NHK新聞Twitter）

圖輯：日本真子公主

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