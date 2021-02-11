真子婚後偕夫現身向公眾致歉　小室圭表明愛妻子　真子：婚姻是我們必要選擇【附記者會短片】 (14:04)

日本真子公主今日（26日）與未婚夫小室圭結婚。宮內廳今早公布真子二人的結婚申請已受理，真子正式成為平民「小室真子」，脫離日本皇室。真子與小室圭下午召開記者會，小室圭表明「我愛真子」，想和她共度今後的時光，並一直支持她。真子則說，小室圭對她而言是「不可替代的存在，婚姻是我們的必要選擇」，她亦感謝過去30年來曾經幫助、支持及愛護她的人。