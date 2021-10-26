秋天潤肺潤燥4飲品　辦公室輕鬆泡製 (08:44)

．蜂蜜羅漢果花旗參焗茶

羅漢果清熱解毒，花旗參益氣生津，蜂蜜可增強健脾潤燥的能力。

材料（1人分量）：1湯匙花旗參、1/3個羅漢果、少許蜂蜜（糖尿病患者可不加蜂蜜）、300毫升熱水

製法：先將羅漢果洗淨弄碎，備用。杯中加入花旗參及蜜糖。放入羅漢果（弄碎浸泡藥效較易揮發），倒入熱水焗約10分鐘。可翻焗2至3次。

．蘋果雪梨無花果茶

乾無花果清熱生津，蘋果雪梨無花果茶有潤肺生津及清熱通便作用，適合夏秋季飲用。

材料：半個至1個蘋果、半個至1個雪梨、3至5粒無花果乾、800至1000毫升清水

製法：蘋果及雪梨洗淨，去皮去核及切塊，無花果乾切半。所有材料用水煮15至30分鐘，或放入保溫瓶以滾水焗15至30分鐘，即可飲用。

．焗無花果水

有養陰潤肺利咽功效，一般適合老少飲用。

材料：無花果2粒（無糖加工無花果）、梨皮乾3片

製法：滾水焗20分鐘，待水溫降至70度，最後才加蜜糖。（糖尿病者宜用較低甜度的蜜糖）

．羅漢果蜜糖薑汁茶

新鮮羅漢果清熱解毒，薑汁可減低新鮮羅漢果的涼性，蜂蜜健脾潤燥。

材料（1人分量）：1/3個新鮮羅漢果、少許蜜糖、約1至2滴薑汁、300毫升熱水

製法：先將新鮮羅漢果切片，連熱水放入杯中。加入蜜糖及薑汁，焗約10分鐘，即可飲用。

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