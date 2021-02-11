隆亨商場惠康、新翠邨百佳等8地點再強制檢測　6校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (22:10)

屬再次檢測的指明地方

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月27日或之前接受強制檢測：

．大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室（9月30日至 10月14日）

．大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL（9月15日至9月19日或9月21日至10月7日，逗留逾一小時）

．沙田新翠商場1樓L101號舖東南亞（9月15日至9月18日上午8時至下午2時、9月20日上午8時至下午2時、9月21日上午8時至下午2時、9月23日上午8時至下午2時、9月26日至10月1日上午8時至下午2時、10月6日上午8時至下午2時）

．沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園（9月21日至9月24日上午11時至下午1時、9月27日至9月30日上午11時至下午1時、10月4日至10月6日上午11時至下午1時）

．沙田隆亨商場2樓215號舖惠康超級廣場（10月6日上午10時至上午11時或下午4時至下午5時）

．沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號舖百佳超級市場（10月6日下午3時至下午5時）

．乘搭任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心）路線的E42號巴士（9月15日至9月19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至晚上10時）

．乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）路線的E42號巴士（9月16日至9月20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至中午12時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

●任何人10月12日至10月25日曾身處下列地點逾兩小時，須於10月27日或之前接受強制檢測：

．馬灣珀麗路8號啟思幼稚園幼兒園（馬灣）

．粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

．元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園

．天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

．荃灣大屋街2至4號地下全完堂幼稚園

●10月12日至10月25日期間在下列學校就讀一年級的學生，以及曾面授該指明級別學生的教師，須於10月27日或之前接受強制檢測：

．沙田顯徑邨迦密愛禮信小學