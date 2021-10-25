海底火山爆發產生大量浮石　沖繩海岸線變灰色【短片】 (08:05)

日本沖繩縣本島周邊海面近日出現大量灰色的浮石，海面出現灰色帶，連海上保安廳的巡邏船也因此故障而無法航行。原來這些浮石是海底火山爆發衍生的火山碎屑岩，能在水中漂浮，沖繩及奄美群島多處海岸均因大量浮石沖上岸而變成灰色。
海上保安廳表示，一艘巡邏船上周六（23日）在沖繩糸滿市以南的海域航行時，因捲入浮石而導致機件故障，無法航行。而在沖繩今歸仁村一間度假酒店前的沙灘，約1公里長的海岸線因浮石充斥而變成灰色。不少旅客因無法戲水而取消訂房，令酒店蒙受損失。
日本放送協會（NHK）報道，小笠原群島的海底火山今年8月13日大規模爆發，噴出量約3億至10億噸岩漿。噴出物不但形成兩座島嶼，也有大量浮石隨海流向西漂流，本月陸續漂流到沖繩縣、鹿兒島縣等地。
（中央社）
23日夜 沖縄県糸満市の南方およそ55キロの海上を航行していた海上保安部の巡視艇が 漂流していた軽石を吸い込んで航行不能になりました
NHKのヘリコプターの映像からは 海面に大量の軽石とみられるものが帯状に漂っているのが確認できましたhttps://t.co/TtlPtVnSA1 pic.twitter.com/lc6iDDOnS7— NHKニュース (@nhk_news) October 24, 2021