海底火山爆發產生大量浮石　沖繩海岸線變灰色【短片】 (08:05)

海上保安廳表示，一艘巡邏船上周六（23日）在沖繩糸滿市以南的海域航行時，因捲入浮石而導致機件故障，無法航行。而在沖繩今歸仁村一間度假酒店前的沙灘，約1公里長的海岸線因浮石充斥而變成灰色。不少旅客因無法戲水而取消訂房，令酒店蒙受損失。

日本放送協會（NHK）報道，小笠原群島的海底火山今年8月13日大規模爆發，噴出量約3億至10億噸岩漿。噴出物不但形成兩座島嶼，也有大量浮石隨海流向西漂流，本月陸續漂流到沖繩縣、鹿兒島縣等地。

（中央社）