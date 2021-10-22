李雲迪被舉報涉嫖妓被捕　至少10藝人曾遭「朝陽群眾」舉報遭查 (14:33)

「朝陽群眾」被戲稱「世界第五大情報組織」

「朝陽群眾」只是統稱，非有組織的團體，但頗有規模，包括治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員等。警方偵破的多宗網紅、明星藝人嫖娼、吸毒等案件都源於「群眾舉報」，而落網的名人大多居住北京朝陽區，「朝陽群眾」因而迅速竄紅。

「朝陽群眾」因屢次舉報助警破案，內地網民戲稱它是繼美國中情局（CIA）、英國軍情六處（MI6）、俄羅斯聯邦安全局（FSB）、以色列摩薩德（Mossad）等知名情報機關之後，「世界第五大情報組織」。

有媒體估計，「朝陽群眾」都是朝陽區內的居民或任職人員，為數或達十多萬，他們對區內疑似與犯罪有關的事件通報警方，成為警方的重要線索。

2014年來10娛圈人被舉報遭查處

中國文化管理協會網絡文化工委今（22日）在微博發文稱，從2014年開始，李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相杰、王學兵、張博、黃海波和王全安等藝人，都是遭「朝陽群眾」舉報後被警方查處。