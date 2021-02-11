李雲迪涉嫖妓被捕面臨違約賠償　官媒批「跌落神壇自作孽」　演藝事業恐終結 (13:52)

央視網評發文批評李雲迪「跌落神壇完全是自作孽」，並稱事件「再次給某些視國法為無物的人敲響警鐘」。李雲迪的微博認證也有改變，此前認證為「國際鋼琴家、重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」，如今已餘下「國際鋼琴家」。

而李雲迪今日（22日）除了被中國音樂家協會取消會員資格，中國演出行業協會亦對他發出抵制公告，批評其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。

另外，李雲迪有份參演的真人騷《披荊斬棘的哥哥》及《全員加速中》，已將李雲迪的內容下架。李雲迪亦有多個代言廣告，但部分品牌的官方微博如今已無法搜索李雲迪消息，也有品牌刪除了李雲迪的視頻。有內地律師表示，嫖娼事件令李雲迪面臨合同違約的責任，可能要賠付違約金。

另有自稱知情者的網民在微博稱，警方在三里屯附近一個小區搗破賣淫點，於其中一名被捕女子手機找到李雲迪聯絡資料。爆料者又稱，女子疑與李雲迪有約，稱李雲迪10月21日會回京，李雲迪當日下飛機後隨即被捕，並向公安承認了自己的行為。

（鳳凰網/新浪）

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