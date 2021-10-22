天氣｜天文台：明早最低氣溫18度　下周回暖 (16:40)

【13:27】東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣。正午時分，本港市區氣溫徘徊在20度左右，新界再低一兩度。

本港地區下午及今晚天氣預測，天氣較涼，密雲，有一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。展望明早仍然較涼，星期日早上有一兩陣微雨，隨後兩三日大致天晴，氣溫回升。

【10:20】天文台表示，受東北季候風影響，今早本港各區氣溫普遍較昨日低8至10度左右，今早天文台總部錄得最低氣溫18.2度，是今年入秋以來的最低紀錄。

【07:57】早上7時40分，天文台錄得氣溫18.3度，相對濕度81%。本港地區今日天氣預測顯著較涼，密雲，有幾陣雨，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。展望明早仍然較涼。下周初天色好轉，日間氣溫回升。

東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼及有雨的天氣。本港方面，今早大部分地區氣溫較昨日（21日）低5至8度。

（天文台）