新冠肺炎｜海洋光譜號船員疑復陽致取消行程　回顧曾受疫情影響兩郵輪 (08:23)

．世界夢號

去年2月，世界夢號在香港出發往台灣基隆與高雄，其間獲中國政府通知，3名確診新型冠狀病毒患者曾於去年1月19至24日乘搭該郵輪由南沙至越南航次，台灣後來以安全為由拒絕郵輪上旅客及船員在高雄登岸，郵輪之後駛到香港啟德郵輪碼頭停泊，所有乘客及船員要留在船上進行港口衛生檢疫。全船人滯留船上4天後，全體1814名船員的新冠病毒檢測均呈陰性，所有船員及1800多名乘客獲准登岸。

「世界夢號」曾載確診患者 旅客被拒高雄下船 郵輪今抵港郵輪碼頭（2020年2月5日）

船員檢疫全陰性 3600人毋須再隔離 滯逾4天 世界夢號乘客可回家（2020年2月10日）

．鑽石公主號

一名80歲老翁去年1月曾在日本橫濱登上鑽石公主號郵輪，回港後發病，去年2月在本港確診。該艘郵輪同月返回橫濱後，船上逾3700人需隔離檢疫，不准下船。其後大批滯留船上的人陸續確診，包括最少76名港人，當中3名港人在日本離世。港府自去年2月20日派包機接載滯留港人回港，當中10人在駿洋邨檢疫期間確診，另有曾在日本確診的人回港後「復陽」。至於完成郵輪旅程回港後確診的80歲老翁，原本曾在意自己是否鑽石公主號爆疫源頭，但他今年接受本報訪問時表示，自己是否源頭已「無所謂了」。

曾載港確診翁 郵輪抵日3700人留船檢疫（2020年2月5日）

公主號16歲少年 最年輕確診 一家六口五染疫 21歲姊同日確診 父母外祖在日留醫（2020年2月27日）

鑽石公主號再一確診港人乘客日本病逝 累計3死（2020年3月28日）

曾糾結是否郵輪疫源 八旬吳伯：無所謂了（2021年6月27日）

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