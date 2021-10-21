渣馬一連三天預約領跑手包　賽前準備及實用連結一覽 (09:56)

領取渣馬跑手包日期及時間：

10月21至22日（四、五）上午11時至下午8時

10月23日（六）上午9時至下午4時

地點：維多利亞公園足球場（銅鑼灣糖街入口）

●填好網上健康申報表

連結：form.jotform.com/212792451176458

●領取跑手包前Checklist

渣馬主辦方提醒，在領取跑手包記緊帶齊以下物品：

1.「跑手包領取及測試預約確認」電郵（附二維碼）

2.「網上健康申報表格確認」電郵

3.「跑手包領取通知」電郵（附二維碼）

4.香港身分證或護照（正本）

5.紙本或電子針卡（智方便、醫健通或安心出行流動應用程式）

●比賽當日不設寄存服務

渣馬主辦方提醒，比賽當日不設寄存服務，跑手需於領取跑手包當日同時寄存衣物。由於預計比賽日有可能下雨，建議跑手先將衣物放入自備的膠袋，再放入大會派發的索繩袋內；記緊不要放貴重物品及會腐爛的食物。

●口罩安排

．跑手要過起跑線後才可除下口罩

．跑手不可隨意棄置口罩，跑道旁有棄置口罩地方

．完成賽事後，工作人員會在衝線地方派發全新口罩

●賽事路線圖（除水站位置）

馬拉松：www.hkmarathon.com/zh-hant/course-map-marathon-zh

半馬拉松：www.hkmarathon.com/zh-hant/course-map-half-marathon-zh

十公里：www.hkmarathon.com/zh-hant/course-map-10km-zh

●參賽者手冊

www.hkmarathon.com/zh-hant/runners-guide

●特別交通安排及封路

運輸署表示，全港多處周六（23日）晚上11時30起分階段實施臨時封路及改道措施，直至翌日下午。

相關報道：多區周六晚起實施特別交通安排及封路【附連結】

●渣馬賽前準備

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