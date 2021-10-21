天氣｜冷鋒到　天文台料市區明早18℃　有幾陣雨 (21:45)

【15:45】一道冷鋒已橫過廣東沿岸，而東北季候風正帶來較涼及有雨天氣。今日（21日）正午過後，本港氣溫開始下降，大部分地區較昨日低4至8度。本港地區下午及今晚天氣預測：多雲，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降（預測新界北部地區晚上11時約18℃），今晚天氣較涼。吹和緩至清勁偏北風。展望未來一兩日較涼，早上氣溫在18度左右。下周初天色好轉，日間氣溫回升。

【12:15】天文台表示，本港地區天氣預測多雲，有幾陣驟雨，下午氣溫開始顯著下降，今晚天氣較涼，吹和緩偏北風，風勢逐漸增強。展望未來一兩日較涼，早上氣溫在18度左右，下周初天色好轉，日間氣溫回升。

一道冷鋒正橫過廣東沿岸，並為該區帶來驟雨。正午時分，廣東內陸氣溫較昨日（20日）低5至10度。

下午北風增強

【07:57】早上7時40分，天文台錄得氣溫26.4℃，相對濕度84%。位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料在今日下午橫過廣東沿岸。本港地區今日天氣預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫約28℃，吹微風，下午北風增強，氣溫顯著下降至晚上最低約20℃。展望未來兩三日較涼及有幾陣雨，早上氣溫在20℃以下。

(天文台)