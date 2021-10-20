第8屆香港美食嘉年華10月30日開幕　優惠率先看【短片】 (20:53)

．一豚食品有限公司：一豚招牌黑椒豬手（原隻）原價$68/隻，優惠價$19.9/隻（每日20名額）

．迪高（香港）發展有限公司：Caleb's特大猴頭菇（150克）原價$150/包，優惠價$30/包（每日20名額）

．華泰海產貿易有限公司：澳寶牌紅燒靈菇鮑魚（840克）原價$350/7罐，優惠價$100/7罐（每日100名額）

更多優惠參見本文附圖。

第8屆香港美食嘉年華共設逾200個攤位，分布於「休閒飲食區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」及新增的「香港原味道市集」四大主題區，場內不可飲食，亦不設試飲或試食。

第8屆香港美食嘉年華

日期：2021年10月30日至11月7日

時間：早上10時半至晚上7時半（每天結束前30分鐘及最後一天結束前一小時停止入場）

地點：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）

門票價格：港幣4元（身高一米以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費入場；已接種至少一劑新型冠狀病毒疫苗者每天下午4時半後免費入場）

網址：https://www.foodhk.com.hk/web/